Bisceglie, secondo appuntamento del Festival 'AETAS' di ArteVives aps e Fondazione Puglia: la musica incontra la psicologia

BISCEGLIE - Prosegue il Festival artistico-musicale “Aetas” ideato da ArteVives aps e cofinanziato dalla Fondazione Puglia. Una rassegna, che declina la musica in tutte le sue sfaccettature, partita lo scorso 20 gennaio e che si concluderà il 12 maggio.Prossimo appuntamento domenica 18 febbraio alle 18:00 a Palazzo Vives Frisari (via Ottavio Tupputi n. 13 a Bisceglie) con “Euterpe e Psiche”.Il pubblico avrà la possibilità di assistere a un interessantissimo dialogo tra la psicologa Giovanna Ferro, la cantante Veronica Sinigaglia e la musicoterapista Stefania Colamartino.Avrà inoltre modo di conoscere meglio lo stretto rapporto che lega musica e psicologia.Impreziosiranno la serata gli interventi musicali di Francesco Schepisi al pianoforte e Samantha Spinazzola alla voce.L’iniziativa si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie.L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione. Infoline per prenotare il proprio posto:3495452270: artevives.info@gmail.com