Bitonto, domani e sabato gli eventi di chiusura di MEMENTO: rassegna culturale dedicata alla Giornata della Memoria e al Giorno del Ricordo

BITONTO - Domani e sabato con gli eventi per il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale dedicata alla memoria della tragedia delle vittime delle Foibe e dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati, si chiuderà a Bitonto il nutrito programma dell’undicesima edizione di MEMENTO.La rassegna culturale dedicata alla Giornata della Memoria (27 gennaio) e al Giorno del Ricordo (10 febbraio) ha riunito in un unico cartellone tutte le iniziative promosse da Comune, scuole, associazioni e centri culturali locali con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese.Domani (9 febbraio) alle ore 18 nella Sala degli Specchi a Palazzo di Città lo studioso martinese Vito Fumarola, autore della monografia “Dall’Istria a Taranto per restare italiani”, nella quale sono raccolte storie e testimonianze sull’esodo giuliano-dalmata in terra jonica, converserà con i giornalisti Marino Pagano e Michele Cotugno. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci.Sabato 10 febbraio l’appuntamento è alle ore 18 negli spazi del Torrione Angioino per la presentazione, con annesso laboratorio per bambini e bambine, dell’albo illustrato “Fiume” (edizioni Orto della Cultura). All’evento, organizzato dalla libreria Hamelin, parteciperanno l’autrice Anna Baccelliere e l’illustratrice Liliana Carone.