Bitonto, seicento bambini in Lama Balice per coltivare un piccolo orto biologico

BITONTO (BA) - Continua, a Bitonto, il progetto "Impariamo a mangiare sano" che, dal mese di gennaio, ha portato seicento alunni di scuola primaria tra i verdi paesaggi di Lama Balice, alla scoperta delle sue bellezze e delle sue ricchezze. Al via il secondo laboratorio, dedicato all’importanza nell’alimentazione degli ortaggi. I partecipanti avranno l’opportunità di realizzare e curare un piccolo orto biologico. Un’esperienza dal valore formativo eccezionale, in grado di favorire lo sviluppo di un legame affettivo con la natura. - Continua, a Bitonto, il progetto "Impariamo a mangiare sano" che, dal mese di gennaio, ha portato seicento alunni di scuola primaria tra i verdi paesaggi di Lama Balice, alla scoperta delle sue bellezze e delle sue ricchezze. Al via il secondo laboratorio, dedicato all’importanza nell’alimentazione degli ortaggi. I partecipanti avranno l’opportunità di realizzare e curare un piccolo orto biologico. Un’esperienza dal valore formativo eccezionale, in grado di favorire lo sviluppo di un legame affettivo con la natura.





Promossa da Regione Puglia e Comune di Bitonto, in collaborazione con Masseria Lama Balice, l’iniziativa prevede quattro appuntamenti in masseria didattica, uno al mese fino ad aprile. Il primo appuntamento, a gennaio, fu dedicato all’olio extravergine di oliva e, in particolare, al Cima di Bitonto.





Nel corso di seconda tappa i ragazzi avranno l’occasione di conoscere gli ortaggi caratteristici del territorio, la loro stagionalità e il modo migliore per coltivarli. In particolare, apprenderanno le varie fasi della coltivazione di broccoli, bietole, lattuga, cicorie, rape, patate e tanti altri prodotti, partendo dalla preparazione del terreno e proseguendo con la messa a dimora delle sementi, la piantumazione delle piantine, la raccolta e, ovviamente, la degustazione.





Diverse le scuole coinvolte: il I circolo didattico statale "Nicola Fornelli", gli istituti comprensivi Caiati - Don Tonino Bello, Modugno - Rutigliano - Rogadeo, Sylos e Cassano - De Renzio e l’istituto Sacro Cuore.





«È fondamentale far capire ai bambini quanto sia importante mangiare verdura e, in particolare, quella di stagione – spiega Rossella Elia, agronoma -. Nel corso di questo laboratorio, stanno i ragazzi stanno imparando a piantare e coltivare dei buoni prodotti tipici della stagione invernale. Abbiamo mostrato loro come è organizzato un orto, quali sono le erbe che possono attirare le api, necessarie per l’impollinazione. E abbiamo ostrato loro gli animali qui presenti, in modo che possano sviluppare più facilmente un legame con la natura e l’ambiente che ci circonda».





Per l’amministrazione comunale, presente l’assessore all’Istruzione Christian Farella: «Questi laboratori sono utili per far comprendere e far toccare con mano l’importanza di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione, in modo da aiutarli a prevenire le malattie che possono essere provocate dalla sedentarietà. Un progetto in cui crediamo tantissimo, in quanto rafforza il patto socioeducativo tra comune, scuole e famiglie. La nostra intenzione è di rendere sistematica questa iniziativa».





L’appuntamento successivo, a marzo, sarà dedicato all’ambiente, e darà ai ragazzi l’opportunità di conoscere le caratteristiche naturali, geologiche e storiche di Lama Balice. L’ultimo laboratorio, ad aprile, sarà dedicato all’importanza di mangiare frutta, preferibilmente locale.