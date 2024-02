Brando Madonia, un viaggio tra emozioni e speranza nel nuovo video ''L' Universo''

MILANO - Brando Madonia, tra i cantautori più interessanti della scena musicale italiana, pubblica il video del nuovo singolo 'L'universo', incluso nel nuovo ep 'Inverno cenere'.

Spiega lui a proposito del brano: « L’Universo è un viaggio notturno. Una passeggiata in solitudine tra incontri casuali che fanno tornare in mente ricordi passati e soprattutto una profonda riflessione personale della propria vita fino a oggi». Il brano è accompagnato dal videoclip, con la regia di Josema, un viaggio immaginario che si crea dentro la mente del protagonista. Un continuo salto temporale da un luogo all’altro, alla ricerca di qualcuno che non è reale.

L'Universo è incluso nel nuovo viaggio musicale di Brando dal titolo ‘’Inverno cenere’’, un ep personale e introspettivo con sonorità morbide e coinvolgenti. Un viaggio che si unisce alla pubblicazione dei precedenti ep, nati dall'esigenza di dare ad ognuno un sapore diverso, in base al periodo dell’anno e al suo stato d’animo.