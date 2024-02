BRINDISI - La Procura di Brindisi ha avviato un'inchiesta sulla morte di Armando Calizzi, 49 anni, avvenuta nelle scorse ore presso l'ospedale Perrino della città. La salma e la documentazione medica sono state sottoposte a sequestro dopo la denuncia per omicidio colposo contro ignoti presentata dai familiari della vittima.Calizzi, nelle settimane precedenti il decesso, si era sottoposto a un intervento di chirurgia bariatrica presso una struttura ospedaliera a Bergamo. Successivamente, a causa di complicazioni legate a questa operazione, era stato ricoverato nell'ospedale di Brindisi, dove purtroppo è avvenuto il tragico epilogo.La Procura, al fine di fare chiarezza sulla vicenda, potrebbe disporre l'autopsia nelle prossime ore per determinare le cause esatte del decesso e individuare eventuali responsabilità.