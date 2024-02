Carabinieri, l’U.S.I.C. a tutela di 9mila iscritti. Eletti Segretari Nuccio e Fracasso

LECCE - L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (U.S.I.C.), uno dei primi sindacati dell’Arma dei Carabinieri a livello nazionale, all’indomani dei conteggi sulla rappresentatività è risultato tra i primi Sindacati dell’Arma dei Carabinieri, che avrà il compito di tutelare gli interessi e i diritti di oltre 9.000 Carabinieri.Il Sindacato USIC nasce nel 2019 grazie all’esperienza ed alla professionalità del suo Segretario Generale Antonio Tarallo, recentemente confermato, che ha sapientemente organizzato l’intera compagine creando in ogni regione d’Italia la “Segreteria Regionale e Provinciali”.Anche in terra pugliese l’USIC è presente con un’efficiente Segreteria Regionale, diretta e rappresentata dal Segretario Generale Regionale, Massimo Nuccio, a cui tutti i Carabinieri pugliesi, tesserati e non, riconoscono l’impegno e la dedizione per risolvere i loro problemi, ma anche le sue pregevoli doti umane e di solidarietà.Massimo Nuccio ha il merito di aver saputo coordinare tutti i componenti del Direttivo Regionale, che hanno lavorato instancabilmente affinché tutti i Carabinieri conoscessero i servizi offerti dall’USIC e, soprattutto, gli obiettivi che il Sindacato si prefigge di realizzare.Nella Provincia di Lecce, la gestione della Segreteria Provinciale dell’USIC è affidata a Ciro Fracasso, tra i primi a sposare l’ambizioso progetto del Sindacato, che è diventato nel tempo punto di riferimento di tantissimi colleghi.Ciò è stato possibile grazie ai molteplici servizi e tutele che fornisce l’USIC, una tra tutti è quella della “tutela legale a 360°, pensata per garantire assistenza agli iscritti in qualsiasi situazione o problematica si dovessero trovare.