Carnevale a Lecce: chiacchiere, emozioni e benessere al mercato dei contadini

LECCE - Al mercato coperto di Campagna Amica in via 95° Reggimento Fanteria, al civico 110 a Lecce, è "tempo di... chiacchiere" non solo nel senso figurato ma anche gastronomico. Questa mattina, sabato 10 febbraio, è stata dedicata alle "Ricette della nonna sulle tavole delle feste", con un focus sul cibo in maschera e sui buoni sapori a chilometro zero.Partendo da ricette tradizionali che utilizzano ingredienti semplici come farina, olio extravergine d'oliva, miele e uova, è possibile realizzare prelibatezze spendendo meno di dieci euro al chilo, garantendo al contempo la migliore qualità e riducendo i consumi energetici per la cottura.Durante l'evento, sono intervenuti Giulia De Marco del Servizio Tutela Consumatori della Regione Puglia, Antonio Sorrento, presidente provinciale del Movimento Consumatori, Mariella Cosco e Francesco Dicionno, rispettivamente responsabile e presidente della Casa del Consumatore, e Aldo De Sario, direttore di Coldiretti Lecce.La preparazione casalinga non solo offre la possibilità di assicurarsi la qualità e la freschezza degli ingredienti, ma sta riscoprendo anche l'orgoglio di mostrare l'abilità culinaria delle proprie mamme, soprattutto tra i bambini che prediligono i dolci casalinghi.Il Carnevale, come ricordano gli esperti, ha origini legate alla tradizione contadina, segnando il passaggio tra l'inverno e la primavera e l'inizio della semina nei campi. I banchetti carnevaleschi erano ricchi di portate, poiché si consumavano tutti i prodotti della terra prima del digiuno quaresimale.Tradizioni, sapori ed emozioni sono sempre vivi grazie ai prodotti del Mercato di Campagna Amica, che permettono di mantenere viva la cultura culinaria locale e di valorizzare i prodotti del territorio.