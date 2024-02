Carovigno, corso di formazione gratuito per Yacht & Ship Manufacturing Specialist

CAROVIGNO (BR) - Lunedì pomeriggio alle ore 16:00 presso l'Aula Consilare del Comune di Carovigno sarà presentato il percorso biennale per Yacht & Ship Manufacturing Specialist. - Lunedì pomeriggio alle ore 16:00 presso l'Aula Consilare del Comune di Carovigno sarà presentato il percorso biennale per Yacht & Ship Manufacturing Specialist.





Alla presentazione saranno presenti il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti e il presidente del consiglio comunale Francesco Leoci che ha intercettato l'iniziativa. Un percorso formativo gratuito, con possibilità di borse di studio, che si distingue per l'alta formazione tecnologica. Il corso è erogato da ITS Logistica Puglia e lunedì sarà presentato in Comune dal responsabile di sede ITS Puglia nonché presidente dello SNIM - Salone Nautico di Puglia, Giuseppe Meo.





In quanto Città costiera crediamo che questa sia una opportunità per i giovani di Carovigno e del territorio che vogliano intraprendere un nuovo percorso formativo in grado di dare competenze specifiche e sbocchi occupazionali all'interno di cantieri navali e di studi di progettazione. Per conoscere tutti i dettagli vi aspettiamo all'incontro di presentazione.