Cinghiali, Perrini: 'E’ emergenza nelle province di Taranto, Bari e Brindisi. La Regione cosa fa?'

BARI - “L’emergenza cinghiali è diventata insopportabile nei territori dei Comuni di Crispiano, Massafra, Laterza, Castellaneta, Ginosa, Grottaglie e Martina Franca". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che ha chiesto di audire l’assessore all’agricoltura Donato Pentassuglia."Dopo l’ennesima tragedia verificatasi sabato scorso, 3 febbraio - prosegue -, provocata da un cinghiale sulla Statale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa, ho raccolto il grido di allarme e di disperazione di molti agricoltori dei Comuni interessati, che sono costretti ad arrivare la mattina nelle loro campagne e trovarle devastate dai cinghiali che fanno razzia dei prodotti agricoli"."Per questo motivo ho chiesto al presidente della IV Commissione, Francesco Paolicelli, di audire l’assessore all’agricoltura, Donato Pentassuglia, per conoscere cosa sta programmando la Regione per il contenimento dei cinghiali e quali azioni la Giunta regionale intende adottare con urgenza” conclude.