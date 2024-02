Cisternino, ultimo appuntamento del 'Borgo Circense' Carnevale di Comunità

CISTERNINO (BR) - Rimandato a domenica 18 febbraio, causa maltempo di martedì scorso, l’ultimo appuntamento del "Borgo Circense", il carnevale di comunità , frutto del tavolo di lavoro ‘CisterninoPartecipa!’ avviato dalla Consulta delle Associazioni culturali di Cisternino assieme all’amministrazione comunale, con l’intento di attivare processi virtuosi di co-progettazione e al quale hanno aderito diverse realtà del territorio (scuole, Salesiani, associazioni di volontariato, singoli partecipanti, attività commerciali, ecc.). - Rimandato a domenica 18 febbraio, causa maltempo di martedì scorso, l’ultimo appuntamento del "Borgo Circense", il carnevale di comunità , frutto del tavolo di lavoro ‘CisterninoPartecipa!’ avviato dalla Consulta delle Associazioni culturali di Cisternino assieme all’amministrazione comunale, con l’intento di attivare processi virtuosi di co-progettazione e al quale hanno aderito diverse realtà del territorio (scuole, Salesiani, associazioni di volontariato, singoli partecipanti, attività commerciali, ecc.).





Come da programma, appuntamento per tutti alle ore 15:00 presso l’Istituto salesiano in via Monte la Croce, da cui partirà la sfilata delle ape-car a tema circense e dei gruppi mascherati.

Al termine della sfilata, alle ore 19.00 in piazza Pellegrino Rossi, ci sarà la premiazione dei carri e delle maschere più belle e la serata si concluderà con l’esilarante spettacolo del "Processo a Carnevale".

L’evento è realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Cisternino.





Per info:

Organizzazione generale

Carri e gruppi mascherati:

Vito +393313674144, Giancarlo +393294022222