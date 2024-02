Commissioni, Capone: 'Abbiamo insediato due Commissioni. Per le altre troveremo presto un’intesa'

BARI - "Sono state insediate due delle otto Commissioni consiliari: la settima (Riforme istituzionali) e la commissione speciale (Criminalità). Ringrazio i consiglieri regionali di maggioranza e opposizione che hanno partecipato ai lavori. Le due commissioni per le quali è stato nominato il nuovo ufficio di presidenza da oggi potranno iniziare ad operare con il nuovo assetto. È evidente che la situazione che si è venuta a creare per le altre sei commissioni non ancora rinnovate è il frutto di una questione squisitamente politica che rientra nella dialettica interna alla maggioranza. Lo ha dichiarato la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, a margine dei lavori dell’insediamento delle commissioni consiliari.Mi auguro che al più presto si trovi un'intesa - prosegue Capone -. Nello stesso tempo voglio rassicurare i cittadini che non c'è alcun blocco del Consiglio. Il 27 febbraio prossimo sarà convocato il Consiglio regionale con in discussione le proposte di legge. Voglio precisare che il nostro Statuto riconosce dei contrappesi, prevedendo in caso di urgenza la discussione delle leggi direttamente in Consiglio. Come è noto le commissioni hanno carattere consultivo. In ogni caso per l'importanza riconosciuta ai nostri organismi istituzionali chiedo a tutti massima responsabilità".