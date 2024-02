Esperienze imprenditoriali a confronto: Celero e Yakkyo. Incontro con le startup

BARI - Il 19 febbraio i due CEO (Chief Executive Officer) delle imprese innovative pugliesi, moderati dall’avvocato Sabino Sernia incontreranno startupper e aspiranti imprenditori per un incontro ispirazionale-formativo organizzato nell’ambito di Future4Puglia da Regione Puglia e ARTI – Agenzia regionale Tecnologia e Innovazione.Lunedì 19 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nella sede della Regione Puglia in via Gentile 52 (sala 5 al quinto piano), si terrà l’incontro “Esperienze imprenditoriali a confronto: Celero e Yakkyo”, iniziativa di Regione Puglia e ARTI - Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione nell’ambito di Future4Puglia, riservata a startupper, aspiranti tali e interessati alle tematiche dell’imprenditorialità innovativa. Nel corso dell’iniziativa gli imprenditori, Francesco Pollice e Giovanni Conforti, founder e Ceo rispettivamente di Celero e Yakkyo, racconteranno la loro esperienza e il percorso compiuto nell’ambito dello sviluppo d’impresa con l’intento di fornire una panoramica sugli step che hanno permesso di ottenere i risultati raggiunti. Saranno moderati da Sabino Sernia, Onlex Studio Legale, avvocato esperto in diritto societario, M&A, proprietà intellettuale e startup, “avvocato dell’anno startup 2022”. L’iniziativa sarà introdotta da Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo economico, Alfonso Pisicchio, commissario straordinario di ARTI, Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, Regione Puglia. L’incontro è gratuito, per partecipare è necessario iscriversi entro venerdì 16 febbraio (ore 12.00) e fino ad esaurimento dei posti disponibili al seguente link https://bitly.ws/3cvFMBrevi bio dei relatoriFrancesco Pollice - CEO di Celero.it Esperto di marketing digitale, nel 2009 fonda la società Preventivi.it, pioniera nel settore della lead generation, poi venduta ad un gruppo inglese. Nel 2017 fonda Celero.it, un’idea semplice e brillante che aiuta le persone a risolvere il problema quotidiano della spesa, consentendo di ordinare la spesa online, da pc, smartphone o tablet e ritirarla in negozio o farsela consegnare. Celero.it si evolve anche in “dark kitchens”, cucine centralizzate in cui vengono prodotti i piatti poi consegnati al domicilio, raccogliendo all’interno della piattaforma tecnologica i diversi store delle varie cucine, ognuna con il proprio brand (Pizzàporter, Hiromi, Gourman, Mama Chef, Gelatero). Giovanni Conforti - CEO di Yakkyo Esperto in trading internazionale, nel 2016 ha fondato Yakkyo, società che si occupa di servizi e-commerce da/per la Cina e che si è distinta per l’innovazione e l’approccio all’avanguardia: con il suo impegno per l’automazione, l’AI e il miglioramento dell’esperienza dei clienti, sta ridefinendo gli standard nel mondo dell’e-commerce. Recentemente quotata in borsa, la società sviluppa soluzioni software utilizzando l’intelligenza artificiale per il dropshipping, ovvero consentendo alle imprese il commercio online riducendo gli investimenti di stoccaggio in magazzino e logistica.