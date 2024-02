Commissioni, centrodestra: 'Capone convochi subito le nuove commissioni'

BARI - “Non siamo stati ascoltati e quindi il rischio è che passi un’altra settimana con le commissioni regionali paralizzate. Per lunedì prossimo, 19 febbraio, il presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, non ha convocato le Commissioni che sono presiedute da colleghi consiglieri della maggioranza perché, evidentemente, il centrosinistra non ha trovato l’accordo sulle poltrone e quindi si va avanti senza i lavori all’interno delle Commissioni, dove giacciono importanti audizioni e discussioni di proposte di legge, una su tutte l’Omnibus rimandata a dicembre scorso". Così in una nota congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia domani.“Le presidenze dovevano essere rinnovate da oltre sette mesi, come minoranza abbiamo atteso con pazienza che fossero rinnovate, poi abbiamo sollecitato il presidente Capone a essere garante di tutto il Consiglio e non succube di diktat politici e squallidi. Capone ha avuto il coraggio di farlo, continui su questa via democratica e legittima e convochi per la terza volta le nuove Commissioni, che ormai sono insediate e quindi devono essere messe nelle condizioni di lavorare, così come è stato fatto per la VII e la Speciale Antimafia, regolarmente insediate. Non possiamo certo pensare di poter andare avanti o peggio convocare sei Commissioni decadute, mentre due sono state avviate. “Quindi il presidente Capone convochi immediatamente e a oltranza le Commissioni.”