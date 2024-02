Comune di Alberobello: dal 6 all'8 marzo la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo

ALBEROBELLO – È in programma dal 6 all’8 marzo 2024 la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo e della Cultura, ad Alberobello. Durante la tre giorni, sul palco di Casa Alberobello si alternerà un nutrito panel di relatori, con l’obiettivo di stimolare un dialogo proficuo, continuo e costante tra le Istituzioni, locali e nazionali, e i Cittadini.Il ricco programma per questa edizione vede un rovesciamento di equilibri dove la Cultura, assieme alla promozione del territorio, la farà da padrona rispetto al Turismo promuovendo su un ricco programma di appuntamenti che ruoteranno principalmente attorno a questi temi:- la presentazione del piano di gestione del sito UNESCO - la presentazione del Dossier relativo alla candidatura di PIETRAMADRE a Capitale Italiana della Cultura 2027.Si tratta cioè di una candidatura territoriale che schiera in prima linea la città di Alberobello, con il ruolo di capofila, assieme a Noci, Castellana Grotte e Polignano a Mare.Sul palco di Casa Alberobello, oltre ai contributi dei rappresentanti delle Istituzioni si alterneranno quelli di tecnici esperti con le Amministrazioni locali che stanno contribuendo a segnare un nuovo corso della storia e dello sviluppo culturale ed economico dell’Area del sud barese, della Puglia e dell’Italia.Per accreditarsi basta completare il form online. Clicca qui