Puglia: Procuratore di Bari denuncia traffico illecito di rifiuti, 'è la nuova Terra dei Fuochi'

Bari, 29 febbraio 2024 – Il Procuratore di Bari, Roberto Rossi, ha lanciato un allarme preoccupante durante la sua audizione in Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: la Puglia rischia di diventare la "nuova Terra dei Fuochi".Rossi ha sottolineato che il traffico di rifiuti verso la Puglia è "enorme" e sta provocando "danni enormissimi" alla regione. Il procuratore ha evidenziato la necessità di "sollecitare il controllo delle forze dell'ordine sui camion che trasportano i rifiuti" e di aumentare i controlli su strada per fermare questo fenomeno.Un metodo terrificante utilizzato per sbarazzarsi dei rifiuti, ha spiegato Rossi, è quello di farli "sgocciolare" dai camion durante il tragitto. Questo "sgocciolamento" permette di liberarsi di "un quantitativo enorme di sostanze pericolosissime" che contaminano l'ambiente e mettono a rischio la salute dei cittadini.Le parole del Procuratore Rossi hanno acceso un acceso dibattito. Il deputato della Lega Davide Bellomo ha definito la notizia "devastante" e ha chiesto una "guerra senza tregua" contro le organizzazioni criminali responsabili di questo traffico illecito.Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha respinto le accuse di Bellomo, affermando che la città è "attenta" al tema dei rifiuti e che "non c'è mafia a Bari". Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha invece sottolineato l'impegno della Regione nella lotta contro l'inquinamento e ha annunciato un piano di controlli più serrati sui camion che trasportano rifiuti.La denuncia del Procuratore Rossi ha portato alla luce un problema serio e urgente che richiede un'azione immediata da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine. La Puglia non può diventare la "nuova Terra dei Fuochi". È necessario un impegno comune per fermare il traffico illecito di rifiuti e tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.