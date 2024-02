Concorso Puglia, Bellomo (Lega): 'Regione faccia valere per tutti i concorrenti sentenza del Tar e assuma chi ne ha diritto'

BARI - “Piuttosto che fare appello a una sentenza che fa piena giustizia e sana un’evidente iniquità, la Regione Puglia, attraverso il meccanismo dell’autotutela riveda immediatamente, secondo il pronunciamento del Tar di Bari, le graduatorie per ognuno dei concorrenti e provveda ad assumere chi risulta vincitore". Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera."Fatti salvi i diritti dei terzi - prosegue Bellomo -, ammettere il proprio errore e considerare un eguale punteggio per chi ha conseguito un titolo di studio secondo il vecchio ordinamento e chi ha una laurea triennale più la specialistica è l’unica strada percorribile. In termini di diritto e di buon senso. Non farlo significherebbe percorrere la strada dell’iniquità e dell’ingiustizia, aggiungere caos a caos, pasticcio a pasticcio, incompetenza a incompetenza. Con alle porte altre 38 decisioni su ricorsi identici, non si tratta di un passaggio irrilevante”.