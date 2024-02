Aradeo, il 26 e 27 febbraio Francesca Fialdini per un doppio appuntamento della rassegna 'Aradeo – Altare degli dèi – Andiamo Avanti'

ARADEO (LE) - Doppio appuntamento per la rassegna "Aradeo – Altare degli dèi – Andiamo Avanti" che lunedì 26 e martedì 27 febbraio ospiterà al Teatro Domenico Modugno Francesca Fialdini, scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica. - Doppio appuntamento per la rassegna "Aradeo – Altare degli dèi – Andiamo Avanti" che lunedì 26 e martedì 27 febbraio ospiterà al Teatro Domenico Modugno Francesca Fialdini, scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica.





Il primo appuntamento, in programma lunedì 26 febbraio (ore 19:30) al Teatro Domenico Modugno, vedrà Francesca Fialdini impegnata nella presentazione del suo libro "Nella tana del coniglio. Quando la lotta con il cibo diventa un'ossessione" scritto con Leonardo Mendolicchio, edito da Rai Libri - 2023. Dopo il successo della docuserie trasmessa su Rai3 "Fame d’amore", arrivata al quinto anno di trasmissione, questo libro racconta, a cuore aperto, sei storie di vita vera di persone affette da disturbi del comportamento alimentare. Francesca Fialdini incontra Martha, Benedetta, Giulia, Valentina, Marco e Anna; sei interviste intime e potenti in cui le parole sono strumenti centrali per riflettere sui motivi di un dolore che punisce e trasfigura il corpo, mettendo a repentaglio serenità e futuro. Il volume, che l’autrice scrive con lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, propone una riflessione sull’uso delle parole nel racconto di anoressia, bulimia, binge eating, con la consapevolezza di come proprio il linguaggio sia alla base delle nostre relazioni, proponga un’immagine di noi stessi e dia forma alle nostre ansie e paure più profonde.





Sul palco insieme all’autrice Giovanni Minerba, direttore della rassegna e la professoressa Maria Neve Arcuti.





Il giorno seguente, martedì 27 febbraio (ore 9:30) sempre al Teatro Domenico Modugno, Francesca Fialdini incontrerà gli studenti dell’Istituto Comprensivo Aradeo-Neviano "Ezio Bosso"; insieme all’autrice sul palco la dott.ssa Angelita Cerbino.





Francesca Fialdini, scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, occupandosi con particolare attenzione di argomenti di attualità che hanno al centro le donne e i giovani. Da 5 anni conduce la trasmissione pluripremiata "Fame d’amore" su Rai3 e dal 2020 conduce "Da noi...a ruota libera" nel pomeriggio domenicale di Rai1.





L’evento è reso possibile grazie al supporto dell’Assessorato Regionale Formazione e Lavoro (Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale) rappresentato dall’Assessore Sebastiano Leo, del Comune di Aradeo e della Nuova Pro Loco di Aradeo.