Corso di Ecografia in Endocrinologia Pediatrica presso l'Ospedale Giovanni XXIII di Bari

Dott. Michele D’Amato – Bari Dott. Luigi Antonio Moscogiuri– Bari

Prof.ssa Maria Felicia Faienza – Bari Dott. Stefano Palladino– Bari

Dott.ssa Mariantonietta Francavilla – Bari Prof. Sebastio Perrini– Bari

Dott. Alberto Gaeta – Bari Dott. Roberto Russo– Bari

Dott. Francesco Gallo - Brindisi Dott. Antonello Sacco – Bari

Dott.ssa Silvia Giardinelli – Bari Dott. Giandomenico Stellacci- Bari

Prof.ssa Paola Giordano- Bari Dott.ssa Flavia Urbano– Bari

Prof. Amato Antonio Stabile Ianora – Bari Dott.ssa Clara Zecchino - Bari

Dott.ssa Mariantonietta Monteduro – Bari



Programma

Venerdì 19 aprile

14:00 Registrazione dei partecipanti

14:15 Apertura dei lavori

Moderatori: Prof. A.A. Stabile Ianora, Prof.ssa M.F. Faienza

14:30 Basi fisiche degli ultrasuoni e tecnica ecografica – Dott. A. Sacco

14:50 Le patologie del distretto pelvico in età pediatrica ed adolescenziale

Dott.ssa S. Giardinelli

15:10 Anatomia e semeiotica ecografica della pelvi femminile - Dott.ssa M. Monteduro

15:30 La patologia scrotale - Dott. M. D’Amato

15:50 Diagnostica ecografica del testicolo - Dott. A. Gaeta

16:10 Coffee break

16:30 Esercitazioni pratiche

18:30 Chiusura dei lavori



Sabato 20 aprile

08:45 Apertura dei lavori

Moderatori: Dott. G. Stellacci, Prof.ssa P. Giordano

09:00 Anomalie endocrine della tiroide - Dott. L. A. Moscogiuri

09:20 Anatomia e semeiotica ecografica normale della tiroide – Dott. R. Russo

09:40 Semeiotica ecografica nella patologia tiroidea – Dott. S. Palladino

10:00 Ecografia interventistica: agobiopsia tiroidea ecoguidata – Prof. S. Perrini

10:20 Coffee break

10:40 Esercitazioni pratiche

13:00 Light Lunch

Moderatori: Dott.ssa C. Zecchino, Dott. F. Gallo

14:00 Manifestazioni epatiche della sindrome metabolica – Prof.ssa M.F. Faienza

14:20 Anatomia e semeiotica ecografica normale e patologica del fegato

Dott.ssa M. Francavilla

14:40 Il ruolo della MASLD nella patogenesi della PCOS: tra alterazione dismetabolica

e disfunzione endocrina – Dott.ssa F. Urbano

15:00 Coffee break

15:20 Esercitazioni pratiche

BARI - Il Corso di Ecografia in Endocrinologia Pediatrica, ospitato presso l'Ospedale Giovanni XXIII di Bari, nasce con l'obiettivo di fornire competenze teorico-pratiche nell'esecuzione dell'ecografia come strumento fondamentale nel processo diagnostico e nel follow-up delle patologie endocrine e metaboliche pediatriche. Grazie alla collaborazione tra pediatri endocrinologi e radiologi esperti nel campo dell'endocrinologia pediatrica, il corso si focalizza sull'inquadramento diagnostico di condizioni legate alla patologia tiroidea, scrotale, del distretto pelvico, all'obesità e alle sue complicanze metaboliche.Il corso è gratuito e l'iscrizione deve essere effettuata online sul sito www.meeting-planner.it, nella sezione "calendario eventi" (eventi residenziali), selezionando la data corrispondente. I partecipanti avranno diritto alla partecipazione alle sessioni scientifiche, ai coffee break, al light lunch e all'attestato di partecipazione. Il corso ha ottenuto 16,4 crediti formativi ECM ed è rivolto a medici chirurghi specialisti in pediatria (ospedaliera e di libera scelta), endocrinologia e radiodiagnostica. Si ricorda che per ottenere i crediti formativi ECM è necessario partecipare all'intero evento formativo e superare il questionario di valutazione ECM con uno score di superamento del 75%.Il corso si svolgerà il 19 e 20 aprile e comprenderà sessioni teoriche e pratiche. Un'opportunità unica per approfondire le competenze nell'ambito dell'ecografia pediatrica e migliorare la pratica clinica quotidiana.PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA