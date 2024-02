Crociere: full immersion MSC alle Canarie, tra Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife

MSC Crociere ha annunciato con grande entusiasmo che per la stagione invernale 2024-25 MSC Opera sarà dedicata alle affascinanti Isole Canarie. MSC Crociere ha annunciato con grande entusiasmo che per la stagione invernale 2024-25 MSC Opera sarà dedicata alle affascinanti Isole Canarie.





MSC Opera offrirà un itinerario di 7 notti e 6 suggestive tappe a partire dal 3 novembre 2024 fino al 16 marzo 2025. La nave salperà dal porto di Santa Cruz de Tenerife, per poi dirigersi verso Las Palmas a Gran Canaria, Puerto del Rosario a Fuerteventura, Funchal a Madeira, Santa Cruz de la Palma a Las Palmas e infine Arrecife a Lanzarote, prima di fare ritorno a Tenerife. Per chi desidera provare l’esperienza di questo viaggio le prenotazioni sono già aperte.





L’arcipelago spagnolo delle Canarie è situato nell’Oceano Atlantico di fronte alla costa nord occidentale dell’Africa, al largo del Marocco, a circa 1.700 chilometri di distanza di Madrid e gode di una temperatura mite anche in inverno, che lo rende una meta molto gettonata. Le isole hanno una conformazione naturale simile, ma caratteristiche ben distinte: Fuerteventura, per esempio, è famosa per la bellezza delle spiagge Gran Canaria per la ricchezza dei parchi naturali. Tenerife è l’isola più grande dell’arcipelago e ospita invece il più alto vulcano della Spagna, il Teide (3.718 m.s.l.m), mentre La Palma, di vulcani, ne ha addirittura tre: il Cumbre Vieja, il Teneguía e il vulcano Tajogaite.





Poi c’è Lanzarote, isola iconica con la sabbia nera, il clima mite e i paesaggi vulcanici. Quello che accomuna tutte le isole è la natura rigogliosa e il fatto di essere mete ideali sia per una vacanza rilassante, sia per una vacanza active, tra percorsi di trekking e sport acquatici.





Voli diretti da Roma o Milano per Santa Cruz de Tenerife con partenza la domenica e poi fare rotta verso Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, Funchal, Santa Cruz de La Palma, Arrecife de Lanzarote e rientrare poi a Tenerife.





Le mete dell’itinerario includono:





Santa Cruz de Tenerife: famosa per il suo carnevale, paesaggi mozzafiato, splendide spiagge e luoghi storici, Santa Cruz de Tenerife è la capitale portuale di Tenerife, la più grande delle sette isole Canarie spagnole. Ci sono una serie di luoghi incredibili, tra cui Plaza de España e l'imponente auditorium a onda bianca, l'Auditorio de Tenerife, una meraviglia architettonica. Nelle vicinanze si trova il Parco Nazionale El Teide, sito del maestoso vulcano Mont Teide, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.





Las Palmas: La capitale di Gran Canaria nelle isole Canarie è una destinazione idilliaca con una cultura diversificata, un patrimonio storico e spiagge stupende. La città vanta numerose attrazioni da scoprire, come Las Canteras, la famosa spiaggia dalle acque cristalline, la Casa de Colón, un museo che mette in luce la storia delle Canarie e i viaggi di Cristoforo Colombo, nonché il quartiere storico di Vegueta, con le sue strade lastricate e piene di storia.





Puerto del Rosario: La capitale di Fuerteventura, nelle Canarie, offre una grande varietà di attrazioni per i visitatori, ed è famosa per le sue strade artistiche adrornate da sculture e arte. Che si tratti di passeggiare nel vivace porto pieno di negozi e ristoranti o visitare le bellissime spiagge nelle vicinanze, ci sono molte esperienze da gustare. La città funge anche da punto di accesso ai suggestivi paesaggi naturali e ai luoghi famosi di Fuerteventura, come le famose dune di sabbia di Corralejo.





Funchal: L'affascinante capitale dell'isola portoghese di Madeira è famosa per la sua baia pittoresca, le affascinanti strade storiche, il rinomato vino di Madeira e i giardini botanici di alto livello. Alcune attrazioni conosciute includono il centro storico, la Zona Velha, che conserva alcuni dei monumenti più impressionanti della città, l'incantevole Giardino Botanico di Madeira e il vicino Cabo Girão, tra le scogliere più alte d'Europa.





Santa Cruz de la Palma: La capitale di La Palma, nelle Isole Canarie, affascina i visitatori con la sua straordinaria miscela di attrazioni storiche e naturali. Passeggiando per le pittoresche strade acciottolate della città e ammirando l'architettura di Plaza España, risalente al Rinascimento, o visitando punti di riferimento come la Chiesa di El Salvador del XVI secolo, questa destinazione offre agli ospiti esperienze ricche e varie per tutti. La città è anche un ottimo punto di partenza per scoprire gli impressionanti siti dell'isola, tra cui il Parco Nazionale Caldera de Taburiente, noto per il suo drammatico cratere vulcanico e le sue lussureggianti foreste.





Arrecife: La vivace capitale di Lanzarote è un paradiso naturale e una destinazione imperdibile nelle Isole Canarie, nota per i suoi paesaggi vulcanici, per le sue splendide spiagge e il ricco patrimonio culturale. Alcuni luoghi di interesse includono il Castillo de San Gabriel, l'imponente e antica fortezza ora sede del museo di storia di Arrecife, l'affascinante laguna Charco San Ginés con le sue numerose case da pesca e una varietà di bar e ristoranti, nonché il Parco Nazionale di Timanfaya, situato fuori dalla città sull'isola, famoso per i suoi spettacolari paesaggi vulcanici.