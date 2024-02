Dorgu del Lecce segna il primo gol in Serie A a 19 anni

Il difensore danese del Lecce Patrick Dorgu ha realizzato il primo gol in Serie A a 19 anni nella partita contro la Fiorentina al “Via del Mare”. E’ stata la rete decisiva nel secondo tempo al 92’ per la vittoria dei salentini 3-2 sui toscani. Nella storia dei giallorossi pugliesi Dorgu è stato preceduto dall’ attaccante ivoriano Axel Konan Cedric che segnò il 25 novembre 2001 a 18 anni nella gara pareggiata 1-1 contro il Venezia al “Penzo” nella massima serie. Ma il giocatore più giovane in assoluto a realizzare una rete nel Lecce tra Serie A e B fu il centravanti bulgaro Valeri Bojinov a 17 anni nel match del 2 marzo 2003 contro il Messina al “Via del Mare” tra i cadetti che si concluse 1-1.