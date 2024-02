BIT 2024, operatori dell'ospitalità e Comune di Carovigno insieme alla prima giornata

CAROVIGNO (BR) - Prima giornata della BIT 2024 a Milano ricca di visitatori e di primi contatti tra operatori. Tra le novità spicca il ritorno in fiera, con un proprio stand, del Comune di Carovigno che si prepara lunedì pomeriggio a presentarsi alla stampa nazionale e internazionale e ai tour operator con una conferenza alla quale parteciperanno tutti gli attori dell’ospitalità del territorio. - Prima giornata della BIT 2024 a Milano ricca di visitatori e di primi contatti tra operatori. Tra le novità spicca il ritorno in fiera, con un proprio stand, del Comune di Carovigno che si prepara lunedì pomeriggio a presentarsi alla stampa nazionale e internazionale e ai tour operator con una conferenza alla quale parteciperanno tutti gli attori dell’ospitalità del territorio.





"Dopo quattro anni" esordisce Enzo Diroma, presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno "siamo nella kermesse più importante del turismo internazionale. Partecipiamo con lo slogan, già lanciato nel 2020: 'Carovigno tutto l’anno'. Ma la novità principale è, sicuramente, la partecipazione congiunta di tutti gli attori più importanti del turismo sul territorio: oltre al nostro consorzio di albergatori, il consorzio di Torre Guaceto, l’Associazione Le Colonne (Ente gestore del Castello di Carovigno, ndr) e non per ultimo, il Gal Alto Salento. Il tutto grazie all’Amministrazione Comunale, insediatesi la scorsa estate, con la quale siamo riusciti a fare sistema, destagionalizzando sempre più il territorio, facendo in modo che Carovigno sia destinazione finale".

I presupposti ci sono tutti: i percorsi culturali, l’enogastronomia, la viabilità e, soprattutto, l’equidistanza tra i due più importanti aeroporti regionali (Bari e Brindisi).

"Tutto questo - conclude Enzo Diroma - sarà supportato a breve da un 'App' che racchiude tutti i servizi e i protagonisti del territorio con l’aggiunta di un call center, anche in lingua, per il turista".