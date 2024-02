Ex Ilva, sindacati si autoconvocano a Palazzo Chigi

Tale situazione è stata definita inaccettabile, specialmente dopo l'intervento del governo attraverso due decreti volti a estromettere Mittal e l'attivazione dell'amministrazione straordinaria. Tuttavia, la situazione e il futuro dell'ex Ilva rimangono incerti, generando preoccupazione e richiedendo un intervento urgente per trovare una soluzione condivisa.

ROMA - I sindacati hanno annunciato una richiesta d'incontro urgente al Consiglio dei Ministri, inviata il 5 febbraio, per affrontare la situazione critica riguardante Acciaierie d'Italia. In una nota congiunta, i sindacati hanno sottolineato la necessità di garantire la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti, definendo il loro degrado come insostenibile. Si è evidenziata la mancanza di un confronto con le organizzazioni sindacali, nonostante una presunta trattativa segreta tra i soci dell'azienda per un cambio di gestione.