Medio Oriente, Hamas: 3 ostaggi morti in raid

Ancora alta tensione in Medio Oriente. Il Regno Unito, per voce del ministro degli Esteri Cameron, chiede di "fermarsi e riflettere molto seriamente prima di ogni ulteriore azione militare" e impone sanzioni a quattro leader "estremisti" del movimento dei coloni in Cisgiordania.L'esercito israeliano ha liberato nella notte a Rafah, nel sud della Striscia, due ostaggi israeliani.Nel frattempo Hamas ha annunciato su Telegram la morte di 3 degli 8 ostaggi israeliani di cui ieri aveva fatto sapere che erano stati feriti nei "barbari attacchi sionisti sulla Striscia di Gaza". Le Brigate Qassam, ala militare di Hamas, hanno aggiunto che più tardi diffonderanno i nomi e le foto dei morti, "e il destino degli altri feriti sarà chiaro".Intanto Tel Aviv ha negato l'ingresso nel Paese a Francesca Albanese, inviata del Consiglio dei diritti umani dell'Onu, denunciando sue "oltraggiose affermazioni' sulle vittime del 7 ottobre.