FdI Lecce: è Congedo il primo presidente provinciale eletto

LECCE - Sono stati circa 700 gli iscritti di Fratelli d’Italia che, oggi, a Lecce hanno eletto per la prima volta il presidente provinciale del partito e il relativo coordinamento.Una vera e propria festa della democrazia e della passione per la politica: questo il clima che si è respirato nella lunga giornata del congresso che ha eletto l’on. Erio Congedo. Una giornata che ha visto alternarsi ai microfoni sia i rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali, ma anche i segretari dei segretari di tutti i principali partiti, a testimoniare la volontà di Fratelli d’Italia di cercare sempre un confronto con le realtà del territorio pur nella diversità di ruoli e posizioni.Una giornata che ha visto la partecipazione e i preziosi contributi del consigliere regionale Antonio Gabellone, presidente del Gioventù Nazionale Marco Gaetani del sottosegretario e coordinatore regionale Marcello Gemmato, del ministro Raffaele Fitto e di tantissimi dirigenti, amministratori e militanti hanno dato vita ad un intenso e partecipatissimo dibattito presieduto dal senatore Gianni Rosa. Insieme a quella che di fatto è una riconferma per Congedo sono risultati eletti i 13 componenti del coordinamento provinciale: Francesco Caracciolo, Anna Grazia De Cagna, Fabiola De Giovanni, Alberto Gatto, Roberto Giordano, Sonia Mariano, Francesco Mazzotta, Diego Mancarella, Luca Murra, Carlo Nesca, Serena Orlando, Alberto Sabato e Anna Rita Taurino. A questi si aggiungono i componenti di nomina del presidente provinciale: Dino Basile, Antonio Carrà, Massimiliano Cucurachi, Federica De Benedetto, Giannotti Franca, Marco Rizzo e Gianni Stefano.E’ stata inoltre eletta anche la Commissione di Garanzia e Disciplina nelle persone di Francesco Ponzi Provenzano, Gianni Garrisi, Roberto De Giuseppe, Mimma Antonaci e Giuseppe Cavallo.Nelle prossime ore il presidente provinciale provvederà anche all’indicazione dei dirigenti dei Dipartimenti tematici destinati ad offrire un contributo tecnico su tematiche specifiche.Completano il quadro della segreteria provinciale i componenti di diritto: il Ministro Raffaele Fitto, il consigliere regionale Antonio Gabellone, i consiglieri provinciali Franco De Vitis, Renato Stabile, i sindaci Salvatore Coluccia (Diso); Silvano Macculi (Botrugno); Michele Sperti (Miggiano); Massimo Stamerra (Tuglie); Silvia Tarantino (P.to Cesareo), Ernesto Toma (Maglie) e i componenti dell’assemblea nazionale: Massimo Manca, Chiara Scalzi, Antonio Lio e il coordinatore Gioventù Nazionale Marco Gaetani