Foggia, ripulita Piazza Aldo Moro dai volontari de La Via della Felicità

FOGGIA - Anche questa domenica mattina il gruppo di cittadini volontari de La Via della Felicità di Foggia, si è trovato in Pizza Aldo Moro per una raccolta rifiuti.I partecipanti hanno raccolto una decina di sacchi di rifiuti tra cui cartacce, plastica, lattine e molto altro.A dare sostegno ai volontari i numerosi passanti che si sono fermati per ringraziare per il lavoro svolto e per fare delle foto. Inoltre, un cittadino della zona ha suggerito ai volontari quale zona viene sporcata più. E un altro si è unito al gruppo per la raccolta.Molte soddisfazioni in questo week-end per il gruppo tra cui anche una nuova volontaria di Anna Maria, a cui Marina, responsabile dell’attività, vuole dare il benvenuto.L’iniziativa de La Via della Felicità prende spunto dall’omonima guida scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che suggerisce: “Continuiamo ad abbattere foreste, ad inquinare fiumi e mari, a rovinare l’atmosfera e sarà la fine. La temperatura alla superficie può salire fino ad arrostirci, e la pioggia può diventare acido solforico. Tutte le forme viventi potrebbero morire. Qualcuno potrebbe chiedere: “E anche se fosse vero, che cosa posso farci io?”. Beh, se anche non si facesse altro che disapprovare quelli che con le loro azioni rovinano il pianeta, sarebbe già qualcosa. E persino se ci si limitasse a pensare che è negativo distruggere il pianeta ed a comunicare tale opinione, sarebbe già qualcosa. La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”Le iniziative continueranno i prossimi week-end; per maggiori informazioni o per segnalazioni scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com o chiama il numero 349.809.2540 (Marina).