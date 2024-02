Francavilla Fontana, giovedì 15 febbraio convocazione del Consiglio Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Giovedì 15 febbraio alle ore 8.30 in adunanza di prima convocazione e venerdì 16 febbraio alle ore 15.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. - Giovedì 15 febbraio alle ore 8.30 in adunanza di prima convocazione e venerdì 16 febbraio alle ore 15.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.





L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione consiliare presentata dal consigliere Luigi Fanizza del gruppo "è Civica" in merito all’aggiornamento 2023 del Piano Protezione Civile di Francavilla Fontana;

2. Interrogazione presentata dalla consigliera Anna Ferreri del gruppo "Fratelli D’Italia" inerente il contratto per l’affidamento in concessione del campo ad uso polivalente sito nel quartiere San Lorenzo;

3. Interpellanza presentata dal capogruppo di "Fratelli D’Italia" Michele Iaia in merito al Recupero ed il restauro dei ritratti di Andrea I e Michele III Imperiali conservati presso il Castello Imperiali (Delibera di G.C. nr. 349/2022 e successiva Determina nr. 1455 del 28 dicembre 2022);

4. Interrogazione presentata dal capogruppo di "Forza Italia" Alessio Curto in merito alla situazione di degrado di via Gorizia e strada via Grottaglie;

5. Interpellanza presentata dalla capogruppo di "Libera Francavilla" Maria Passaro in merito al servizio di igiene urbana;

6. Interrogazione presentata dalla consigliera Anna Ferreri del gruppo "Fratelli D’Italia" inerente l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi del PEBA;

7. Interpellanza presentata dal capogruppo di "Fratelli D’Italia" Michele Iaia sulle tariffe rifiuti;

8. Mozione presentata dal capogruppo consiliare di "Articolo 9" Francesco Carucci in merito all’introduzione del Regolamento comunale sul benessere animale e alla figura di garante comunale per la tutela degli animali;

9. Mozione presentata dal Presidente del Consiglio comunale Maurizio Bruno per l’avvio di negoziato finale e risolutivo che porti ad una pace giusta e duratura in Palestina ed Israele;

10. Mozione presentata da tutti i capigruppo consiliari in merito alla "costituzione di specifiche azioni e risorse per la lotta a droghe e dipendenze da alcool";

11. Mozione presentata dal capogruppo consiliare di "Articolo 9" Francesco Carucci per la gestione partecipata degli spazi pubblici verdi e la realizzazione di eventi;

12. Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 01/02/2024 "Regolamento Gruppo comunale di volontari di Protezione civile";

13. Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2024 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Sentenza n. 12/2024 emessa dalla Corte D'appello di Lecce";

14. Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 05/02/2024 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Sentenza n. 913/2023 emessa dalla Corte D'Appello di Lecce".

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.