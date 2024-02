Fratelli d’Italia Puglia: 'Dal Pd ipocrisia allo stato puro'

BARI - “Ipocrisia allo stato puro: questa la sintesi dei comunicati dei parlamentari, del capogruppo regionale e del segretario regionale del PD che oggi pretendono le scuse dall’amico e collega Renato Perrini per aver dato del ‘delinquente’ (politico) al presidente Emiliano. Mentre se lo stesso termine viene usato continuamente dal presidente De Luca nei confronti del presidente del Consiglio e un ministro della Repubblica … allora va bene?". Così in una nota congiunta il gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro).“Perrini - prosegue la nota -, che ha già spiegato che ha usato quel termine intenzionalmente e solo per provocare la reazione del Pd di fronte a un’offesa che viene puntualmente fatta al ministro Fitto, quello che oggi appare è che siamo di fronte a un’evidente ipocrisia di chi fino ad oggi non si è né scandalizzato né detto una parola per richiamare De Luca a una correttezza di linguaggio istituzionale.“Perrini ha, solo, centrato il suo obiettivo: mostrare come il doppiopesismo e il finto moralismo del PD, che chiede rispetto, ma poi non è in grado di darlo” conclude FdI Puglia.