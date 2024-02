Serie A, il Lecce perde 4-0 con il Bologna al Dall'Ara

Nel secondo tempo al 4’ Orsolini realizza la terza rete degli emiliani, girata di sinistro. Al 12’ Baschirotto dei pugliesi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 37’ Odgaard segna il quarto gol del Bologna con un rasoterra. Il Lecce è al tredicesimo posto in classifica con 24 punti. Gli emiliani sono quarti con 39 punti insieme all’ Atalanta.

- Settima sconfitta esterna del Lecce. I salentini perdono 4-0 con il Bologna al “Dall’ Ara” nella ventiquattresima giornata di Serie A. Nel primo tempo al 5’ gli emiliani passano in vantaggio con Beukema, tocco al volo. Al 10’ Venuti dei salentini va vicino al gol. Al 12’ Freuler dei felsinei sfiora la rete. Al 19’ Krstovic del Lecce non concretizza una buona occasione. Al 27’ il Bologna raddoppia per merito di Orsolini, conclusione di destro in diagonale. Al 35’ Oudin dei giallorossi pugliesi su punizione non inquadra la porta.