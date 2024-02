Gioia del Colle, inaugurato il parco inclusivo di via Paolo Cassano

GIOIA DEL COLLE - A Gioia del Colle il degrado lascia spazio alla bellezza anche in via Paolo Cassano dove, questa mattina, è stato inaugurato il nuovo parco inclusivo della città alla presenza delle scolaresche degli istituti comprensivi "Carano-Mazzini", "Losapio-San Filippo Neri", "Via Eva Gioia del Colle-Sammichele" e della scuola dell'Infanzia paritaria "Maria SS. Immacolata di Lourdes". A soli tre giorni dal taglio del nastro nell'area giochi di piazza Cinecittà, l'amministrazione Mastrangelo completa così un altro importante intervento di recupero e riqualificazione di un'area in stato di semiabbandono.Su una superficie di circa 1500 metri quadrati, fino a pochi mesi fa occupata da sterpaglie e giostrine pericolanti e delimitata da marciapiedi sollevati dalle radici degli alberi, adesso sorge un coloratissimo spazio ludico inclusivo, immerso nel verde e privo di barriere architettoniche.Il nuovo parco è il risultato di un progetto di rigenerazione urbana sostenibile che, attuato con un finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione e rimodulato da quella attuale con oltre 70.000 euro di risorse comunali, ha portato al rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi perimetrali (con riassetto del piano di calpestio, posa di pavimentazione autobloccante e drenante, realizzazione di rampe d'accesso per persone con disabilità e messa a dimora di nuovi alberi) e ad una nuova organizzazione degli spazi interni.Nello specifico si è proceduto con la realizzazione di percorsi pedonali fruibili da tutti, di aree verdi con la posa di tappeto erboso e la messa a dimora di piante arbustive e, infine, di uno spazio ludico inclusivo con pavimentazione antitrauma in gomma multicolore, un'altalena a doppia postazione, una giostra rotante, un tunnel gattonabile e una struttura con pannelli sensoriali. Nel parco sono stati posizionati, altresì, nuovi arredi urbani come panche retroilluminate, cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, una rastrelliera per biciclette e una fontana.L'area, infine, è stata dotata di un nuovo impianto elettrico, un nuovo impianto d'irrigazione, venti punti luce a tecnologia LED e di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione."Con l'inaugurazione del parco di via Paolo Cassano si completa un importante progetto di rigenerazione urbana che ha portato alla creazione di aree verdi e alla messa a dimora di nuovi alberi, al rifacimento di strade e marciapiedi, all'abbattimento di barriere architettoniche e alla creazione di percorsi pedonali accessibili, alla riqualificazione dell'area ludica con pavimentazione antitrauma in gomma multicolore e giochi inclusivi per la gioia di tutti i bambini e, infine, all'installazione di nuovi arredi, telecamere di videosorveglianza e di punti luce a tecnologia led – afferma il sindaco Giovanni Mastrangelo –. È uno spazio sicuro ed inclusivo, che dà nuova luce all'intera zona di via Paolo Cassano e che, ne sono certo, diventerà un altro importante polo di aggregazione sociale della nostra città. Un luogo bellissimo, di cui tutti dobbiamo prenderci cura".