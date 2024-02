Basket, la Gevi Napoli vince la Coppa Italia

La Gevi Napoli vince la Coppa Italia di basket dopo 18 anni e prevale in finale 77-72 sull’ Olimpia Milano alla “Inalpi Arena” di Torino. Nel primo quarto la tripla di Zubcic porta in vantaggio i campani 11-6 e il canestro di Sokolowski permette al Napoli di prevalere 24-19 sui lombardi. Nel secondo quarto la realizzazione di Pullen regala il 39-36 alla Gevi e il punto di Ennis dà ai campani la possibilità di imporsi 43-38 sull’ Olimpia. Nel terzo quarto Owens concretizza il 50-47 della Gevi e i tiri liberi di Sokolowski concludono questa fase di gara 60-53 per i partenopei. Nel quarto quarto la schiacciata poderosa di Zubcic concede il 70-68 ai campani e con la conclusione da breve distanza di Ennis il Napoli riesce a vincere 77-72 la partita. I partenopei non si aggiudicavano la Coppa Italia dal 2006. Migliori marcatori: nella Gevi Ennis 21 punti e Pullen 14 e nell’ Olimpia Melli 20 punti e Mirotic 19.