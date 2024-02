Giornata mondiale delle zone umide celebrata a Trinitapoli: valorizzazione e impegno per la conservazione

Il due febbraio è stato celebrato in tutto il mondo il World Wetlands Day (WWD), la Giornata Mondiale delle Zone Umide. Questo evento ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sull'importanza delle zone umide, comprese lagune, stagni, laghi, paludi e risorgive, che conservano una biodiversità fondamentale per la sopravvivenza e il benessere umano. La data commemorativa, il 2 febbraio, ricorda l'adozione della Convenzione di Ramsar del 1971, firmata in Iran, che si impegna per la tutela delle zone umide.Le zone umide, con i loro circa 3900 ettari nei comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e una parte di Cerignola, costituiscono attualmente la più grande zona umida Ramsar della Puglia e una delle più importanti nella regione mediterranea e nell'Italia peninsulare centro-meridionale. Questo riconoscimento internazionale è basato sui criteri della Convenzione di Ramsar, poiché quest'area supporta regolarmente oltre ventimila uccelli acquatici, inclusi fenicotteri, volpoche, fischioni, avocette e gabbiani reali mediterranei.In occasione del WWD 2024, il Centro di Educazione Ambientale Ramsar di Trinitapoli ha organizzato un incontro dal titolo "Zone Umide e Benessere Umano". L'evento si è svolto con successo presso la sede di Trinitapoli dell'IISS M. Dell’Aquila - S. Staffa il tre febbraio. Inoltre, è stata allestita una mostra fotografica sulle zone umide presso il CEA Casa di Ramsar. Durante un incontro con la cittadinanza, sono stati comunicati gli esiti del progetto Salpi Nuovo del Comune di Trinitapoli.Giuseppe Pavone, responsabile di Casa di Ramsar, ha espresso fiducia nel fatto che il WWD 2024 possa stimolare bilanci e riflessioni, rappresentando un rinnovato impegno da parte delle istituzioni e delle comunità locali per considerare le aree protette come opportunità di crescita. La celebrazione della Giornata Mondiale delle Zone Umide è un richiamo all'importanza della conservazione di questi ecosistemi cruciali per la vita sulla Terra.