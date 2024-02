Foggia, Piazza Aldo Moro verrà ripulita dai rifiuti

FOGGIA - Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo vengono gettati a terra circa 4,5 mila miliardi di mozziconi.In Italia, il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici (parchi, giardini, piazze e strade) viene smaltita in modo improprio, abbandonando il rifiuto.Il 40% dei consumatori non è a conoscenza di una normativa specifica contro l’abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni.Questi sono solo alcuni dati che hanno fatto sì che a Foggia, alcuni cittadini volontari unissero le forze per ridare decoro alla città. Infatti, nel 2021 è nato in città il gruppo de La Via della Felicità, che settimanalmente si prende cura di un’area verde della città organizzando degli interventi di raccolta rifiuti.Negli ultimi 3 anni sono stati raccolti centinaia e centinaia di rifiuti riqualificando così più di 30 aree verdi della città. Ma non solo, guardando al futuro, la referente del gruppo, Marina Biancardino, ha organizzato anche interventi con le scolaresche così da insegnare loro il corretto smaltimento dei rifiuti e ricreando così un’educazione civica basata sul rispetto ambientale.La Via della Felicità prende spunto dall’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che al capitolo 12 suggeriva “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”Quindi il gruppo non si ferma qui e si troverà Domenica 11 Febbraio dalle ore 10:00 in Piazza Aldo Moro a Foggia per intervenire con l’iniziativa di raccolta rifiuti.Chiunque desideri partecipare può contattare il numero 349 809 2540 (Marina) o può scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.