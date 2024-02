Grandi marchi internazionali scelgono Bari: in arrivo Yves Saint Laurent

BARI - Bari vive un ritorno di grandi marchi internazionali che stanno investendo nelle vie più centrali della città. Mentre alcuni marchi storici del commercio barese chiudono i battenti, spazio viene dato a brand di fama mondiale, tra cui spicca Yves Saint Laurent.La maison francese, celebre per la sua presenza nell'alta moda e nella pelletteria, è alla ricerca da mesi di una sede per aprire il proprio punto vendita a Bari. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Repubblica Bari.Tra i locali in cima alla lista per ospitare il negozio di Yves Saint Laurent, spicca quello in via Sparano, che attualmente ospita Cima fino a maggio. Questa scelta evidenzia una crescente attrattiva della città pugliese per marchi di prestigio internazionale.La presenza di marchi di fama globale non solo conferisce un nuovo volto alle vie commerciali centrali ma potrebbe anche rappresentare un'opportunità economica significativa per la città. L'apertura di Yves Saint Laurent a Bari potrebbe attrarre un pubblico più ampio, consolidando la posizione di Bari come destinazione per lo shopping di lusso nella regione. Inviato da iPhone