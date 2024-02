'Ho vinto il Festival di Sanremo', il libro di Nico Donvito e Marco Rettani: un viaggio emozionante nella kermesse più amata d'Italia

Con l’introduzione di Amadeus, il libro conduce il lettore in un viaggio sonoro ed emozionante che attraversa la storia del Festival, catturando l'anima di un Paese in costante trasformazione. Sanremo non è solo uno spettacolo, è il riflesso vibrante di una nazione che canta la propria storia attraverso la musica.





Il libro offre una panoramica completa e dettagliata delle edizioni menzionate dai vincitori, da Diodato a Ermal Meta, Francesco Gabbani e molti altri. Un vero e proprio schedario, arricchito da immagini e dettagli e dalle classifiche complete di ogni edizione, che permettono di comprendere non solo il vincitore, ma anche i piazzamenti e le performance degli altri partecipanti. Ogni nota, ogni parola, diventa un tassello di un mosaico che riflette la vita, i sogni e le speranze di questi talenti. Nico Donvito ci racconta la nascita di 'Ho vinto il Festival di Sanremo'.