Il Lecce Primavera perde 0-1 con l'Atalanta a San Pietro in Lama

Nel secondo tempo al 5’ il rumeno Rares Burnete del Lecce Primavera su punizione sfiora il pareggio e al 44’ Lorenzo Riccio dei lombardi non concretizza una buona occasione. I giallorossi pugliesi sono al terzultimo posto in classifica con 20 punti e nella ventiduesima giornata giocheranno sabato 17 febbraio alle 13 a Bologna. Gli emiliani pareggiano 2-2 a Monza e sono penultimi con 19 punti.

Il Lecce Primavera perde 0-1 contro l’ Atalanta a San Pietro in Lama nella ventunesima giornata. Nel primo tempo al 22’ i salentini vanno vicini al gol con l’ albanese Dario Daka, al 42’ è annullata una rete di Pietro Tornaghi dei bergamaschi per fuorigioco e al 45’ l’ Atalanta passa in vantaggio per merito di Cardas Fiogbe nato in Benin, di testa su cross di Matteo Colombo.