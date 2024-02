Serie C, Foggia-Monopoli match clou

Nel Foggia sarà indisponibile Salines squalificato. Marino e Tascone giocheranno come esterni, Millico regista, Santaniello e Rolando in attacco. Nel Monopoli assenti Hamlili e De Risio, fermati dal giudice sportivo.





Sulle fasce Viteritti e Iaccarino, trequartista Bulevardi, in avanti Borello e Tommasini. Arbitrerà Mario Perri della sezione di Roma. Nell’ andata i rossoneri pugliesi riuscirono a pareggiare 2-2 al “Veneziani”.

Foggia-Monopoli è il match clou della ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. La gara si disputerà domani alle 20,45 allo “Zaccheria”. I dauni dovranno vincere per avvicinarsi alla zona play off e i biancoverdi cercheranno il successo per lasciare il quartultimo posto.