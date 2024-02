Università, Sasso (Lega): 'Può un docente universitario pubblicare premier a testa in giù?'

ROMA - "Ieri ho appreso che il dottor Luca Dell'Atti, divenuto celebre per aver postato sui social una foto che ritraeva il Presidente del Consiglio a testa in giù, con un rimando evidente a Piazzale Loreto, è docente universitario a Bari di Diritto Costituzionale" ha dichiarato, in una nota stampa, il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienze e Istruzione. - "Ieri ho appreso che il dottor Luca Dell'Atti, divenuto celebre per aver postato sui social una foto che ritraeva il Presidente del Consiglio a testa in giù, con un rimando evidente a Piazzale Loreto, è docente universitario a Bari di Diritto Costituzionale" ha dichiarato, in una nota stampa, il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienze e Istruzione.





"Mi chiedo cosa possa insegnare ai ragazzi, della nostra Costituzione, chi comunica con tanta violenza il disprezzo verso le istituzioni. È compatibile tale condotta con le linee guida dell'Università di Bari e, più in generale, con l'insegnamento? Che ne pensa il Rettore dell'Università di Bari? Dubbi condivisi con molti cittadini. Per questo ho depositato una interrogazione parlamentare al ministro dell'Università per chiederle quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del dott. Dell’Atti" ha dichiarato ancora il deputato Rossano Sasso.