Il toccante ritorno di Allevi sul palco del Festival di Sanremo dopo la lotta contro il mieloma: annunciato tour con tappa a Bari

Il pianista ha annunciato il suo nuovo “Piano solo tour”. Prevista anche una tappa barese in programma il 2 ottobre al teatro Petruzzelli di Bari. I biglietti, già disponibili, partono dai 27 euro fino ai 69 euro nel primo settore in platea.

SANREMO - La seconda serata del Festival di Sanremo è stata segnata dal toccante ritorno di Giovanni Allevi sul palco dopo due anni di battaglia contro il mieloma. Il celebre pianista ha raccontato apertamente la sua esperienza, descrivendo il dolore e la lotta contro la malattia, ma anche la gratitudine per la bellezza della vita e la solidarietà ricevuta.Accolto da una lunga ovazione del pubblico, Allevi ha condiviso il suo messaggio di speranza e di apprezzamento per le cose semplici e essenziali della vita, rendendo il suo ritorno sul palco un momento emozionante e significativo per tutti coloro che hanno seguito il suo percorso.