LATIANO - Nella notte, un incendio ha colpito una struttura sanitaria a Latiano, nella provincia di Brindisi, destinata all'assistenza di persone con problemi psichiatrici. Fortunatamente, non ci sono stati segnalati feriti e i pazienti sono stati prontamente trasferiti in un altro centro a Brindisi, come confermato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.Le fiamme hanno avuto origine in un ripostiglio, propagandosi successivamente in tutte le altre aree dell'edificio situato in via Manzoni. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto hanno efficacemente domato l'incendio e messo in sicurezza la struttura, limitando i danni al minimo.Al fine di chiarire le cause dell'incendio, i carabinieri stanno attualmente conducendo accertamenti, mentre l'ufficio tecnico del comune di Latiano sta effettuando verifiche nella struttura interessata.