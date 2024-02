Agricoltori in marcia verso la Regione Puglia: richieste di tutele per il comparto

- Questa mattina, circa una cinquantina di agricoltori provenienti da Barletta, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia hanno preso la strada con i loro trattori, dirigendosi lungo la statale 16 bis in direzione di Bari. Si tratta di un atto di protesta organizzato dagli agricoltori, che chiedono risposte alle loro richieste e tutele per il comparto.Ruggiero Tanzi, esponente del movimento Liberi Agricoltori Barlettani, insieme ai colleghi Geremia Buonarota del coordinamento di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, ha dichiarato: "Non abbiamo intenzione di fare un passo indietro". Gli agricoltori sono impegnati da più di una settimana in sit-in e manifestazioni per denunciare le importazioni e le norme europee che penalizzano il settore agricolo.Secondo Tanzi, il comparto agricolo è "falcidiato dalle importazioni selvagge e da norme europee che ci penalizzano", e la protesta degli agricoltori è volta a "salvare la nostra storia e le nostre radici".Intorno a mezzogiorno, una delegazione di imprenditori agricoli incontrerà il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presso l'assessorato regionale all'Agricoltura. Tanzi ha annunciato che durante l'incontro chiederanno "concretezza nelle risposte alle nostre richieste", evidenziando la necessità di misure efficaci per tutelare il settore agricolo pugliese.