Incontro medico su manovre salvavita di primo soccorso a Bari

BARI - Giovedì 8 febbraio 2024, dalle ore 17:00, presso La Madonnina Life & Care (Viale L. Pasteur, 18 – Bari), si terrà un incontro di approfondimento medico sulle manovre salvavita di primo soccorso. L'evento, intitolato "Mani che aiutano, mani che salvano - cosa fare e perché fare", è ideato e organizzato dall'Associazione Crocerossine d’Italia Onlus sezione di Bari, con il patrocinio di numerose associazioni culturali, sociali e scientifiche del territorio.L'incontro inizierà con i saluti di benvenuto del dr. Alberto Nerini, presidente de La Madonnina Life & Care, della dr.ssa Loredana Battista, Consigliera del Municipio II, e di Grazia Andidero, responsabile della sezione di Bari dell'Associazione Crocerossine d’Italia Onlus. Successivamente, il dr. Gaetano Dipietro, già Direttore del Sistema di Emergenza 118, terrà un intervento informativo e formativo sulle manovre di primo soccorso. Le riflessioni conclusive saranno affidate a Santa Fizzarotti Selvaggi, Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Crocerossine d’Italia Onlus e specialista in psicologia clinica e counselling psicodinamico.L'incontro sarà moderato da Giancarlo Liuzzi, presidente dell'Associazione Culturale Incontri. L'ingresso è libero, offrendo un'opportunità per la comunità di acquisire conoscenze cruciali sulle manovre salvavita e sui gesti da compiere in situazioni di emergenza.