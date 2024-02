Julio Iglesias e Netflix annunciano una serie sulla vita dell'artista

Julio Iglesias e Netflix hanno concluso un accordo per produrre una serie sulla vita dell'artista, in cui Iglesias parteciperà per la prima volta al processo creativo. La fiction, attualmente in fase di sviluppo, racconterà la storia di come Iglesias è diventato il primo artista non anglofono ad entrare nei mercati americano e asiatico, diventando una stella con milioni di dischi venduti e un posto tra i più grandi della storia della musica.Durante i suoi oltre 55 anni di carriera, Julio Iglesias ha registrato e cantato in 12 lingue diverse. "Dopo tante speculazioni, libri e documentari in cui non sono stato coinvolto, per la prima volta ho deciso di raccontare la verità sulla mia vita a una compagnia universale come Netflix", ha dichiarato Julio Iglesias.Diego Ávalos, VP dei Contenuti di Netflix, ha commentato: "Julio Iglesias ha confidato in noi per raccontare la sua storia. Siamo molto grati per la sua generosità. Ora, avremo l'opportunità di vedere oltre le luci, le immagini sulle riviste, i dischi d'oro e di conoscere realmente in profondità una persona eccezionale che ha accompagnato e accompagnerà molte generazioni in ogni angolo del pianeta".Ávalos ha continuato descrivendo la storia di Iglesias, dai suoi inizi nelle giovanili del Real Madrid fino alla sua carriera da calciatore interrotta da un incidente e alla sua trasformazione in uno dei più grandi artisti della storia della musica contemporanea. La serie promette di svelare i colpi di scena inaspettati della vita di Iglesias, inclusi i momenti in cui ha condiviso il palco con altri grandi artisti come Frank Sinatra, Stevie Wonder, e Placido Domingo.La collaborazione tra Julio Iglesias e Netflix promette di offrire ai fan uno sguardo approfondito sulla vita e sulla carriera dell'iconico artista, offrendo un ritratto più completo dietro le quinte di una leggenda della musica.