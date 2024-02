La Città di Fasano alla BIT di Milano

FASANO – Una delegazione della Città sarà presente alla BIT di Milano, una delle principali vetrine internazionali per la promozione turistica, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 4 al 6 febbraio.In particolare, martedì 6 febbraio, alle 10:20, all’interno dello stand della Regione Puglia, nell’Area Leisure Italia Padiglione 3 dedicato, è in programma la conferenza stampa dal titolo “Un portale su collina e mare: le terre di Fasano nell'anno del G7 si raccontano sul web”, per presentare l'innovativo sito istituzionale di destinazione turistica e la strategia adottata per mettere in rete comunità e prodotto turistico.La partecipazione alla BIT consolida l’attività di promozione delle terre di Fasano quale destinazione turistica internazionale, soprattutto in vista di un'occasione di visibilità così catalizzante come quella del G7, in programma quest’anno dal 13 al 15 giugno.