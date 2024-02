Il bitontino Giuseppe Ravisato concorrente del programma televisivo Discovering Canary Islands

BARI - Giuseppe Ravisato, in arte Peppe Online, classe 98, di Bitonto (Ba), un mix di simpatia e solarità o come lui stesso si definisce croccantezza, ha avuto l’opportunità di partecipare al programma televisivo Discovering Canary Islands, seconda edizione in onda gratuitamente dal 26 gennaio su Rakuten Tv, una nota piattaforma on demand di origine spagnola che grazie ad internet è visibile in tutto il mondo.Il programma si basa su 8 carismatici concorrenti provenienti da tutta Europa, i quali si sfidano in numerose gare di resistenza e dove solo uno di loro, alla fine, sarà il vincitore e riuscirà a scoprire la leggendaria isola di San Borondón nel grande arcipelago delle Canarie.Gare emozionanti e sfide capaci di tenere incollato il pubblico con il fiato sospeso, tanti di colpi di scena per poi scoprire infine chi è il vincitore. Peppe online ovviamente ha gareggiato per l’Italia e la sua amata Puglia portando in alto il nome di Bitonto. Uscendone vincitore? Per scoprirlo dovrete seguire il programma cliccando direttamente su questo link su Rakuten Tv.Scopriamo insieme chi è Peppe Online. Già a 25 anni vanta una carriera artistica degna di nota e pregna di successi. L’idea del nome d’arte nasce durante la sua attività di animatore in Madagascar dove, per coinvolgere i numerosi ospiti del villaggio, usava spessissimo il termine “Sempre online”. Da allora “Sempre Online” diviene l’appellativo che lo segue ovunque sino a divenire per lui un vero e proprio stile di vita. Per lui sempre online non è solo la connessione con il mondo che lo circonda ma anche un modo di essere totalmente vivace, entusiasmante e sempre propositivo. Con l’attività di animatore ha iniziato ad amare il contatto con il pubblico, che per lui ha sempre rappresentato la sua vera forza ed essenza. Essere avvolto dal calore e dall’abbraccio della gente ogni volta non fa altro che dargli una carica in più per andare avanti con determinazione.Peppe Online anche se così giovane vanta già una carriera di successo attualmente è capo animatore presso una delle principali compagnie di crociera, ma ciò non toglie che nei momenti di pausa, quando tocca la terra ferma per più tempo, lui si possa dedicare anche al mondo dello spettacolo. In passato ha anche svolto l’attività di fotomodello e modello durante le sfilate.Con la speranza che per lui tutto questo possa essere un ulteriore trampolino di lancio verso una carriera artistica di tutto rilievo vi invitiamo a seguirlo anche sui vari canali social Su Istagram: peppe_onlineSu Facebook: https://www.facebook.com/sempreonlinewhynot