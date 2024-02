La Lilt Bari dona alla Apleti Ets l’incasso della Pigiama Run 2023

BARI - Nella ludoteca dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, l’Associazione metropolitana di Bari della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) ha donato all’Associazione Pugliese per la Lotta alle Emopatie e i Tumori Infantili (Apleti) Ets, il denaro raccolto grazie alle iscrizioni alla seconda edizione della Pigiama Run, la corsa-passeggiata in pigiama, svoltasi lo scorso 30 settembre, nel parco 2 Giugno.Hanno partecipato alla cerimonia di consegna: Marisa Cataldo, presidente della Lilt Bari; Giovanna Natile, direttrice della Apleti Ets; Rosmara Mesto, responsabile del progetto A.M.O. (Attività Motoria in Oncoematologia pediatrica) promosso dalla Apleti Ets; Nicola Santoro, direttore dell’UOC di Oncoematologia pediatrica del Policlinico barese e il col. Giovanni Ventura, vicecomandante della 'Brigata Pinerolo' dell'Esercito Italiano.I proventi derivanti dalle iscrizioni (2.320 euro) alla Pigiama Run 2023 sono stati devoluti dalla Lilt Bari all'Apleti Ets con l’obiettivo di contribuire a sostenere alcune delle attività di diagnosi, cura, assistenza e ricerca svolte all’interno dell’Unità Operativa del Policlinico barese specializzata nel trattamento delle patologie oncologiche ed ematologiche dell'età pediatrica e dell'adolescenza.Al termine della cerimonia una delegazione della Lilt Bari si è recata nei reparti per salutare le bambine e i bambini in pigiama e per donare loro la sacca della manifestazione contenente diversi gudget.La Pigiama Run di Bari è organizzata dalla Lilt Bari in collaborazione con la "Brigata Pinerolo" dell’Esercito Italiano e con il patrocinio del Comune di Bari. La terza edizione si terrà il prossimo 20 settembre a partire dalle ore 18 sempre all'interno del Parco 2 giugno.