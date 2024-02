La Puglia raccontata dalla danza di ResExtensa

MILANO - Il Tacco d’Italia raccontato dalla danza immaginifica di ResExtensa. Grande successo per la compagnia di Elisa Barucchieri, che lunedì 5 febbraio ha messo in scena un suggestivo spettacolo di danza e volo acrobatico durante la Puglia Night, evento di promozione turistica della Bit - Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Un viaggio artistico e metaforico per evocare il fascino della Puglia dal Gargano al Salento, quella conosciuta e quella più nascosta, presentata per l’occasione da una delle sue eccellenze: Porta d’Oriente - Centro nazionale di produzione della danza, l’unico su tutto l’Adriatico, che proprio in Puglia ha le sue origini e trova da sempre terreno fertile per l’arte e la creatività.“È un grande onore essere chiamati a raccontare la Puglia in un contesto così internazionale. Abbiamo voluto restituire a tutti il ritratto fiabesco di una regione che sa essere anche moderna e innovativa, e nel farlo abbiamo colto l’occasione per chiamare attorno a noi eccellenti artisti collaboratori e presentare le nuove, preziose collaborazioni”, dichiara Elisa Barucchieri. Accanto a ResExtensa hanno partecipato nomi storici come quelli di Ada Ossola, Giordano Orchi, Marco Cristoferi, Federica Panzeri. ResExtensa | Porta d’Oriente, Centro Nazionale di Produzione della Danza ha presentato, inoltre, la nuova collaborazione con Samanta Demontis (direzione artistica), Hektor Budlla (coreografia) e il Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia.“Con la coreografia proposta abbiamo voluto celebrare la bellezza della natura incontaminata del Salento, ma anche sensibilizzare il pubblico su una tematica molto importante: il ruolo fondamentale che l’uomo ricopre nel preservare la natura”, ha dichiarato Samanta Demontis, Direttrice Artistica. “Per noi è stata, inoltre, l’occasione per sancire il debutto della coproduzione con ResExtensa, che ci porterà a collaborare in tanti ambiziosi progetti”.Attraverso una narrazione bilingue (italiano e inglese) della stessa Barucchieri, lo spettacolo ha consegnato agli stakeholder e alle istituzioni una Puglia ricca di poesia, in un viaggio tra le mille fiabe e leggende che la popolano: Cristalda e Pizzomunno, le sirene di Leuca, i misteri delle Gravine, le fate della grotta di Zinzulusa e tanto altro.Quella della Puglia Night è stata molto più che una festa, ma un evento a supporto dell’attività di commercializzazione degli operatori turistici della Puglia, di cui ResExtensa è stata voce narrante e rappresentazione artistica. L’evento è stato inserito nella tre giorni della Bit di Milano (4-5-6 febbraio), che ha fatto da vetrina a oltre cento comuni pugliesi e circa mille incontri di business, in uno spazio espositivo volto a promuovere la destinazione Puglia e creare opportunità di scambio e investimento.