Torna a Bari l'evento streetwear più grande l'Italia

BARI - Con grande richiesta, Kickit fa il suo ritorno nella capitale pugliese dopo più di 1500 visitatori one shot la data precedente.All’interno dell’evento si respirerà a 360° l’essenza dello streetwear, grazie alla partecipazione da tutta Italia di collezionisti di scarpe edizione limitata, artisti/graffitisti (che esporranno e creeranno in live le loro opere), dj internazionali (che accompagneranno le attività) e gli immancabili campi da basket, rampe da skate e padel.Durante la giornata si svolgeranno numerose interviste con la partecipazione di collezionisti ed esperti del settore, ovviamente il tutto aperto ai visitatori e trasmesse sui canali social.Workshop, un grande classico di Kickit, adatti a tutte l’età e specializzazioni.I temi saranno quelli dell’up-cycling (creazione di capi di abbigliamento partendo da quelli usati), personalizzazione di tavole da skate e live painting.Ognuna di queste attività verrà tenuta da un esperto del campo e saranno fatte all’interno dell’evento (per partecipare bisognerà prenotarsi tramite i profili social).Per gli sportivi verranno organizzati dei tornei di basket, gare di skate e novità per l’evento il padel.Pensavate di farvi un tatuaggio o un taglio di capelli? Durante la fiera ci sarà un angolo dedicato a questi due servizi.Il tutto sarà accompagnato da una scaletta di dj e cocktail bar.Per partecipare all’evento i ticket sono disponibili online o direttamente alla cassa al prezzo di 10€ e gratuito per i minori di 11 anni.Data/ora: 25 febbraio 11:00-19:00Location Palamartino: Via Napoli 260, ingresso struttura Via Anita Garibaldi 3 BARI 70123KICKIT nasce a Roma nel 2017 come market di rivendita per tutti i collezionisti italiani.Con il tempo il fondatore capisce che in Italia manca un punto di riferimento per tutti i cultori dello streetwear.Così decide di passare da semplice market a un evento con al suo interno esibizioni, performance, mostre, talk, dj set e sport.Più di 30.000 visitatori nei primi 3 anni e la partecipazione di personaggi di rilievo come Christian De Sica, Giacomo Ferrara, Alessandro Borghi e Max Giusti.Dal 2020 debutta a Milano con 3000 partecipanti in un sol giorno e dal 2021 Firenze, Bologna e Torino.Nel 2023 vengono introdotte le città di Bari e Napoli dove l’evento ha riscosso grande successo tanto ritornare dopo pochi mesi.In questi 7 anni KICKIT è riuscito a radunare nei suoi eventi numerosi street artist internazionali come Jonas Cozone e le collaborazioni con brand come Patta, Converse e Footlocker.