'Lamborghini Chef Cup', Mirco Vigna in pole position

- Ha buone possibilità di portare a casa il trofeo lo chef pugliese pluristellato Mirco Antonio Vigna, executive al “Messapia Hotel & Resort” di Santa Maria di Leuca.Ambientata fra i vigneti dell’Umbria, la “Lamborghini Chef Cup” è un contest tv dinamico e creativo, una competizione culinaria trasmessa sulla piattaforma Julius e Sky canale 913.Nell’ultima puntata, pochi giorni fa, Vigna, con consolidata esperienza e la passione instancabile per l’arte culinaria, ha proposto piatti che riflettono una profonda conoscenza delle tradizioni gastronomiche italiane, con un tocco personale di innovazione.La sfida mette in competizione dodici chef pluripremiati, che si affrontano in tre diverse batterie: solo uno di loro alla fine vincerà la competizione e Vigna pare avere ottime chance di vittoria finale.A giudicare la gara, tre figure di prestigio con alto profilo nell’ambiente enogastronomico italiano: lo chef Simone Falcini (presidente, fra l’altro, dell’Associazione Italiana Cuochi), qui capo della giuria, l’olivicoltore Antonio Minenna e il sommelier Leonardo Comucci.I piatti in gara saranno degustati da autorevoli personaggi del mondo della gastronomia.