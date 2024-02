Nuova vita per l’Hotel Palace di Bari: Greenblu gestirà la struttura per i prossimi 20 anni

BARI - L'Hotel Palace di Bari, uno dei simboli della città, è destinato a rinascere grazie all'accordo siglato con la catena alberghiera Greenblu. Dopo essere rimasto chiuso dall'inizio del 2022, finalmente si intravede una prospettiva di riapertura grazie alla partnership con Greenblu, già attiva nel settore alberghiero con diverse strutture a 4 e 5 stelle in Italia.La fumata bianca è arrivata dopo lunghe trattative tra la Saiga, società proprietaria dell'immobile legata alla famiglia dell'ex sindaco Simeone Di Cagno Abbrescia, e il gruppo Greenblu. Quest'ultimo si impegnerà a gestire l'hotel per i prossimi 20 anni, versando un canone di locazione stimato intorno al milione e mezzo di euro. Tuttavia, il pagamento della somma non sarà immediato, poiché il gruppo si concentrerà prima sulla riqualificazione dell'edificio.L'investimento per la riqualificazione è stato valutato circa 7 milioni di euro, e verrà scalato dal canone di locazione. Un team di tecnici è già al lavoro per riportare l'Hotel Palace al suo antico splendore, trasformandolo in un albergo a 4 stelle superior. Le 195 camere verranno rinnovate, mentre gli spazi del ristorante subiranno un restyling. È inoltre in programma la realizzazione di un giardino pensile sul terrazzo.Se tutto procederà come pianificato, la riapertura dell'Hotel Palace potrebbe avvenire nel 2025. Questo annuncio rappresenta una buona notizia per la città di Bari, offrendo un rinnovato fiore all'occhiello nel panorama alberghiero e un importante stimolo per il settore, che ha sofferto a causa della carenza di camere disponibili. Inviato da iPhone