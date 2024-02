'L’arte è accanto ai contadini, eroi silenziosi…'. Parla Roberto Panico

. ROMA – Semanticamente affollati, rimodulati con nuove metafore e allegorie nel cuore nudo del Terzo Millennio sotto il maglio violento della globalizzazione, gli attrezzi del mondo contadino sono da sempre una componente essenziale dell’arte di Roberto Panico.Li propone nelle esposizioni nella Capitale, in Puglia (terra d’origine, è nato a Racale, centro laborioso e produttivo del Leccese a sud di Gallipoli, mar Jonio) ed extra moenia, suscitando sempre interesse, curiosità, dialettica, nel folto pubblico che segue le sue performance.“Le mie opere - precisa l’artista - sono state anche ricevute con molto rispetto, in più occasioni, dalla FAO…”.Naturale, perciò, si direbbe meglio ontologico il filo rosso che fa da link con le proteste contro le politiche comunitarie da parte degli agricoltori e gli allevatori in lotta per il pane e la dignità che infiamma. da settimane tutta l’Europa fin sotto i palazzi del potere di Bruxelles e Strasburgo.“No, però lo erano i miei nonni”.“Per me rappresenta la genesi e, insieme all’acqua, non ha confini”.“I nobili contadini protestano perché hanno dei motivi di forte disagio. L’arte è al servizio dell’agricoltura per il bene dell’umanità. Senza l’apporto dei contadini forse staremmo ancora nel periodo primordiale. Con il loro lavoro e immensi sacrifici, hanno fatto crescere le generazioni. Io li chiamerei condottieri, anzi, sono gli eroi gli silenziosi di questa Terra”.“Un forte rispetto per quelli che li hanno adoperati sacrificando la loro vita fisica e mentale. Sono un filo conduttore con la vita alimentata da chi si serve della terra usando questi attrezzi”.“Non potevano mai immaginare un fatto di questo tipo… Erano troppo puri”.“Sono stato formato da persone dell’Ottocento, tutto ciò non è natura…”.